Chi è "il cecchino di Roma"
Il cinquantenne dice di aver sparato "per gioco". Denunciato a piede libero per lesioni dopo aver colpito una donna con una carabina ad aria compressa. per gli investigatori potrebbe avere commesso altri sette episodi analoghi"di Alessandra Rolla
"Sono stato io, ho sparato per divertimento". Con queste parole si è costituito ai carabinieri della compagnia San Pietro a Roma il cecchino di Via della Giuliana, accusato di aver ferito con una carabina ad aria compressa la scrittrice Cristina Stillitano lunedì scorso.