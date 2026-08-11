Roma, nasce una chat per contrastare l'emergenza furti: messaggi quasi in tempo reale

La chiamano la "chat antifurto" e a Roma ormai è diventata quasi una prassi per molti condomini. Soprattutto in estate, quando la città si svuota e i palazzi rimangono semi deserti, diventando facile preda dei ladri. Così molti cittadini in diversi quartieri della capitale si sono organizzati: chi rimane a casa segnala tutto in queste chat. I messaggi in tempo reale servono a mandare comunicazioni ai cittadini e a farli correre ai ripari il prima possibile.