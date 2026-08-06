Dopo la truffa del "Residence Andrea"

Cesenatico, turisti truffati accolti gratis in un camping

Il titolare di un camping ha aperto le porte ad alcune delle famiglie truffate

di Andrea Noci
06 Ago 2026 - 19:41
01:35 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
cesenatico
video tg