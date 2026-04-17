Cervia, baby gang terrorizzano i locali: "Mi hanno spaccato 4 dita"

Ragazzini che a Cervia, Riviera romagnola, un paio di sabati sera fa hanno preso di mira due coppie di loro coetanei. Al culmine della rissa il branco si è accanito soprattutto su uno di loro. "In otto contro uno. Avevano scaraventato a terra uno dei due ragazzi. Calci, pugni, una pioggia di colpi senza sosta su un ragazzo inerme", racconta così Mino Spano, che è intervenuto in difesa della vittima. "Ho capito subito che la situazione era fuori controllo. Potevano ucciderlo sotto i miei occhi". Spiega di aver urlato ai picchiatori di fermarsi. Si è ritrovato con 4 dita della mano rotte e diverse contusioni.