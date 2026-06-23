Cerignola, ricettazione e riciclaggio di pezzi di ricambio di veicoli rubati: otto arresti

I carabinieri della compagnia di Cerignola hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto indagati. Tutti originari di Cerignola e di età compresa tra i 20 e i 53 anni, tre soggetti sono stati destinatari del carcere e cinque degli arresti domiciliari. Gli otto indagati sono ritenuti responsabili - a vario titolo - di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio di autovetture e dei relativi pezzi di ricambio. L'attività investigativa del caso è iniziata nel marzo del 2025 in seguito al fermo di indiziato di delitto di due soggetti di nazionalità polacca, sorpresi mentre erano intenti a caricare su un furgone componenti meccaniche e di carrozzeria di auto rubate.