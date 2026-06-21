Ceriale, negativa ad alcol e droghe la 19enne che ha investito e ucciso Sofia Barberi

L'auto su cui viaggiava ha investito due ragazze in scooter. Sofia Barberi, 22 anni muore poco più tardi in ospedale. Tra le risate, il racconto choc del ragazzo che gira il video: "Ah ah ve lo giuro questa è morta...oh abbiamo rotto tutto stanotte...". Alla guida dell'auto che a Ceriale, in provincia di Savona, la notte tra venerdì e sabato, ha travolto Sofia e la sua amica, c'era una 19enne neopatentata. Con lui tre ragazzi che nonostante l'incidente mortale scherzano in video, come se niente fosse. Filmati in fretta finiscono nel web.