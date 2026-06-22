Il ragazzo che ha girato il video choc dopo l'incidente lascia l'Italia: "Fallito il piano 'bella vita' "

"Mi sa che il mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito. Tutta Italia ci odia.. re-mi-gra-zio-ne". La sua vita si trasferisce all'estero, quella di Sofia invece non esiste più. Ride, senza sensi di colpa né rimorsi. Si riprende con il telefonino mentre sta per lasciare l'Italia con un volo low cost dopo le minacce ricevute. Il 19enne marocchino che lo scorso sabato era bordo - insieme ad altri tre amici - della Fiat 500 che a Ceriale, nel savonese, ha travolto il motorino su cui viaggiavano Sofia Barberi, 22 anni, e l'amica Emma, uccidendo la prima e ferendo gravemente la seconda, torna sui social dopo l'incredibile video in cui rideva della tragedia, a pochi minuti dal violentissimo scontro...