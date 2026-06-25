Il progetto "Academy"

Cercasi autisti, Biella li trova in Marocco: "Patente e affitto pagati"

A fronte della grave carenza di personale, l'azienda di trasporto pubblico locale ha deciso di andare a reclutare all'estero

di Simone Cerrano
25 Giu 2026 - 12:25
01:37 
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