roma

Centocelle, 16enne aggredisce la madre e chiama la polizia: "Forse è morta"

Gli agenti lo avrebbero trovato all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue

di Emanuela Vernetti
31 Ago 2026 - 12:36
01:13 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
roma