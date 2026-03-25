Cento anni di Inpgi, una mostra a Roma celebra il giornalismo "sul campo"

L'esposizione rende omaggio soprattutto ai "caduti della verità", esponendo cimeli storici come la telecamera di Miran Hrovatin e ricordando cronisti che hanno sfidato le mafie, da Cosimo Cristina a Peppino Impastato. È un invito rivolto a colleghi e cittadini per riscoprire il valore democratico di chi racconta il Paese "sul campo". La mostra è visitabile gratuitamente fino al 29 maggio, dal lunedì al venerdì (ore 9-17).