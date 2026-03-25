Cento anni di Inpgi, una mostra a Roma celebra il giornalismo "sul campo"
"Il Presidente Roberto Ginex racconta l'esposizione dedicata ai cronisti che hanno raccontato l'Italia, spesso a prezzo della vita
L'Inpgi (L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) festeggia il suo centenario trasformando la propria sede di via Nizza 35, a Roma, in un percorso espositivo dedicato alla libertà di stampa. La mostra, inaugurata dal Presidente Roberto Ginex e patrocinata dal Ministero della Cultura, celebra un secolo di evoluzione della professione: dai pochi pionieri del 1926 alle decine di migliaia di giornalisti di oggi, tra nuove sfide contrattuali e il persistente impegno civile.
L'esposizione rende omaggio soprattutto ai "caduti della verità", esponendo cimeli storici come la telecamera di Miran Hrovatin e ricordando cronisti che hanno sfidato le mafie, da Cosimo Cristina a Peppino Impastato. È un invito rivolto a colleghi e cittadini per riscoprire il valore democratico di chi racconta il Paese "sul campo". La mostra è visitabile gratuitamente fino al 29 maggio, dal lunedì al venerdì (ore 9-17).