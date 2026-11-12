Centinaia di scuole ancora nel mirino di mail minatorie e allarmi bomba

È accaduto nuovamente, in più di 1800 istituti in tutta Italia. Ancora una e-mail di minaccia, la stessa per ogni scuola, arrivata alle segreterie poco prima delle 10 del mattino, annunciando la presenza di un ordigno esplosivo. A differenza dei giorni scorsi, però, questo messaggio è partito dal dipartimento dell'Istruzione delle Filippine, da un indirizzo compromesso da mesi e messo in vendita sul dark web. Proprio per questo risalire al reale mittente è estremamente difficile, e allo stesso tempo non è detto che chi scrive si trovi lontano dall'Italia. Il testo è diverso rispetto al precedente, più lungo e dettagliato nella descrizione della bomba, e lancia un ultimatum: chiediamo le dimissioni immediate dell'attuale primo ministro Giorgia Meloni. In caso contrario ve ne pentirete amaramente.