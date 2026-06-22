Ceglie Messapica, dormire in tenda tra i trulli può arrivare a costare 238mila euro

Dormire in tenda tra i trulli della Puglia, nelle campagne di Ceglie Messapica, una settimana ad agosto può costare 238mila euro per due persone. È questo il prezzo folle nel quale si sono imbattute molte persone che hanno visto l'annuncio poi rimosso. L'offerta, già scontata rispetto al prezzo iniziale di 297mila euro, comprendeva un bagno privato, doccia, asciugacapelli e due letti. Prezzi folli che da Nord a Sud lievitano. A Firenze un appartamento dal 14 al 21 agosto costa quasi 298mila euro; a Roma nel quartiere trastevere si arriva a spendere 196mila euro. Le alternative low cost però ci sono...