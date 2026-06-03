Cavalli fuggiti durante le prove della parata del 2 Giugno: c'è"un primo indagato

C'è un primo indagato nell'indagine della Procura di Roma sulla fuga di 32 cavalli durante le prove della parata del 2 Giugno. E' l'agente di 51 anni della Polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio, spaventando gli animali e scatenando la loro reazione. Nei suoi confronti i pm contestano lesioni colpose e accensioni ed esplosioni pericolose aggravate. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 di venerdì scorso. Un istruttore del gruppo intervento traffico ha acceso una batteria di fuochi d’artificio durante le prove per la parata del 2 Giugno vicino alle terme di Caracalla. Un gesto che voleva essere di buon auspicio per la cerimonia solenne, e che invece ha spaventato 32 cavalli purosangue, non tanto per il rumore - per il quale sono addestrati - quanto per la caduta delle micce accese vicino ai loro musi.