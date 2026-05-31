DOPO IL CAOS DEI FUOCHI D'ARTIFICIO

Cavalli in fuga a Roma, il racconto dell'agente ferita: "La nottata peggiore della mia vita"

La testimonianza: "Gli animali sbattevano contro i mezzi militari e non capivano più nulla"

di Alessio Campana
31 Mag 2026 - 19:46
01:36 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

 

video evidenza
2 giugno