Si nascondeva a Soria

Catturato in Spagna il latitante Domenico Paviglianiti

Ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'ndrangheta operante nella provincia di Reggio Calabria, era"irreperibile dal 2022

28 Giu 2026 - 22:44
01:07 
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