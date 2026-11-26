Sarebbe un uomo residente nel Reggino il responsabile della rapina all'ufficio postale di Settingiano (Catanzaro), avvenuta il 31 maggio 2025, quando un impiegato è stato immobilizzato e sono stati rubati 250mila euro. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale procura della Repubblica. L'uomo è accusato di rapina e sequestro di persona. Secondo gli inquirenti, l'indagato avrebbe agito con il supporto di un complice, nel frattempo deceduto per cause naturali, rimasto ad attenderlo all'esterno a bordo di un'autovettura.