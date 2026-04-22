Catanzaro, si lancia dal terzo piano con i tre figli: morti mamma e due bimbi

Al centro di Catanzaro, questa notte si è consumata una tragedia familiare. Anna Democrito, 46 anni, operatrice socio-sanitaria in una Rsa, si è lanciata dal terrazzo insieme ai suoi figli: è morta sul colpo insieme ai due bambini più piccoli, un neonato di quattro mesi e il fratellino di quattro anni. La maggiore, cinque anni e mezzo, è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale cittadino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna si sarebbe lanciata dal terzo piano con i bambini. L’ipotesi è che li abbia gettati nel vuoto e poi si sia lasciata cadere. All'arrivo dei soccorsi, aveva ancora un rosario tra le mani.