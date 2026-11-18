I carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito, nelle province di Catanzaro e Crotone, un'ordinanza cautelare del Gip su richiesta della Dda di Catanzaro nei confronti di 21 persone, di cui 15 portate in carcere e 6 ai domiciliari. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, falsità materiale e ideologica in atti pubblici, invasione di terreni o edifici ed estorsione, nonché lesioni personali, violenza privata e reati in materia di armi e stupefacenti. Per alcune di questi è contestata l'aggravante del metodo mafioso o della finalità di agevolazione del sodalizio.