Catania, tre minorenni feriti a colpi di pistola: cinque fermi

Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove tre minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. La Polizia di Stato ha eseguito sei provvedimenti di fermo: cinque persone sono accusate, a vario titolo, di tentato omicidio e porto abusivo di armi con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello-Bonaccorsi, mentre una sesta è indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni.