Catania: volevano sottrarre tre milioni a un'anziana, scattano altre due misure cautelari

Hanno tentato di sottrarre tre milioni a una facoltosa anziana di 85 anni, senza figli né parenti vicini ma sono stati scoperti e nei loro confronti sono scattate le misure cautelari: a novembre una prima tranche dell'indagine aveva portato a due arresti. Ora i nuovi sviluppi con ulteriori due misure cautelari nei confronti di un uomo di 53 anni e una donna di 50, accusati di circonvenzione d'incapace e tentata appropriazione indebita, in forma pluriaggravata. Il 53enne è stato sottoposto per un anno al divieto temporaneo di esercitare attività lavorativa e professionale negli istituti bancari e di credito mentre la donna ha l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni alla settimana. L'indagine della squadra mobile è partita dalla segnalazione di alcuni funzionari di una banca di Catania.