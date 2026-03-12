Eseguiva interventi estetici in diretta social: denunciata per esercizio abusivo della professione

In un ambulatorio abusivo di Catania praticava trattamenti estetici a base di botox e filler qualificandosi come medico estetico. La donna, che non aveva le autorizzazioni a esercitare la professione, era inoltre nota sui social network. È proprio grazie al monitoraggio delle piattaforme online che i carabinieri del NAS sono riusciti a individuare la 40enne, a capire il periodo e la zona della città nella quale operava e, successivamente, a fermarla in diretta social. La sedicente dottoressa, deferita in stato di libertà, è ritenuta responsabile dei reati di esercizio abusivo della professione sanitaria e di somministrazione di medicinali non autorizzati.