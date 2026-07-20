LE IMMAGINI

Catania, le forze dell'ordine circondano il carcere durante la rivolta

Nelle immagini, girate da Sandro Gaglio, si vedono decine di auto di polizia e carabinieri che circondano l'ingresso del carcere

20 Lug 2026 - 19:31
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