Catania, corsa clandestina di cavalli: la polizia la segue con droni e la blocca

La polizia di stato di Catania ha denunciato quindici persone, tutte originarie della provincia di Messina, per aver organizzato una corsa clandestina di cavalli nel territorio di Campo Rotondo Etneo (Catania) e per maltrattamento di animali. La competizione si è svolta domenica mattina, tra due fantini al comando di calessi trainati da cavalli, circondati da numerosi motocicli e da autovetture, che seguivano i concorrenti. Poiché le corse clandestine vengono organizzate in zone isolate al fine di evitare i controlli della polizia e individuare a distanza le volanti per poter far perdere le proprie tracce, i poliziotti, per evitare di farsi notare, hanno impiegato i droni in dotazione alla Questura di Catania e, nonostante le forti raffiche di vento, sono riusciti a monitorare dall'alto il gruppo di organizzatori e il pubblico. Tutte le fasi della gara sono state riprese dai poliziotti a distanza in modo da poter identificare i partecipanti. I fantini hanno bloccato tutta la carreggiata e percorso circa 2 chilometri, in gran parte in salita, sottoponendo in tal modo a forte stress gli animali, anche a causa delle energiche frustate a loro date. Non appena i piloti dei droni hanno fornito le coordinate, oltre venti poliziotti hanno raggiunto il luogo della gara.