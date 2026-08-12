Catania, continua l'emergenza cenere dell'Etna: già 700 i voli annullati tra arrivi e partenze
Pesanti le ricadute"per il turismo, secondo Assoesercenti danni fino a 24 milioni di euro. La nube di cenere ha raggiunto l'isola di Maltadi Massimiliano Di Dio
Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto a causa dell'attività eruttiva del vulcano sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La Sac, l'azienda che gestisce le strutture di Catania-Fontanarossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a giovedì 13 agosto, alle 16. Pesanti le ricadute per il turismo, secondo Assoesercenti danni fino a 24 milioni di euro.