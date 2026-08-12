Catania, continua l'emergenza cenere dell'Etna: già 700 i voli annullati tra arrivi e partenze

Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto a causa dell'attività eruttiva del vulcano sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La Sac, l'azienda che gestisce le strutture di Catania-Fontanarossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a giovedì 13 agosto, alle 16. Pesanti le ricadute per il turismo, secondo Assoesercenti danni fino a 24 milioni di euro.