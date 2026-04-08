Catania, assalto al bancomat con la tecnica della marmotta: tre arresti

Durante una perquisizione in un garage di San Pietro Clarenza, in uso a quest'ultimi due, gli investigatori hanno trovato un congegno artigianale del tipo "marmotta", analogo a quello utilizzato per l'assalto al bancomat di Mascalucia, oltre a 400 grammi di una potente miscela esplosiva 'flash powder' e 200 grammi di droga, tra cocaina, crack e marijuana. Sequestrati anche indumenti e oggetti ritenuti riconducibili alle fasi operative della rapina. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, gli arrestati sono stati condotti in carcere. L'esplosivo è stato fatto brillare dagli artificieri.