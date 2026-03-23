Catania: arrestato Giuseppe Sciacca, esponente di spicco dell'area anarchica

"Sapevano che Giuseppe Sciacca stava viaggiando da Roma verso la Sicilia. Per questo due giorni fa abbiamo attivato una minuziosa attività investigativa di monitoraggio di tutti i luoghi che era solito frequentare a Catania, per poterlo rintracciare e dare esecuzione al provvedimento della Procura Generale di Torino. E così è stato. Abbiamo eseguito un'esecuzione molto importante, atteso il carattere, il calibro dei precedenti a suo carico". Così la dirigente della Digos della Questura di Catania, Manuela Recca.