Catania, sequestrato laboratorio per realizzare armi con stampante 3D

Un laboratorio per la realizzazione di "Ghost guns", "armi fantasma" realizzate con stampanti 3D e particolari polimeri che le rendono capaci di sparare, molto ricercate nel mercato illegale e sul web, è stato scoperto a San Giovanni La Punta dalla squadra mobile della Questura di Catania. A gestirlo un 27enne, arrestato, che lo aveva realizzato in un suo garage, dove la polizia ha trovato una stampante 3D professionale, sette flaconi di liquidi e resine polimeriche e una chiavetta usb collegata alla stampante, contenente file di progetti tridimensionali di armi.