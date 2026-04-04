Castiglione, le immagini del drone in volo sulle frane

Nelle immagini del drone le frane che hanno interrotto la strada provinciale che da Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, conduce al comune di Fraine e poi a Vasto e alla costa adriatica. Lo smottamento è dovuto al forte maltempo di questi giorni in Abruzzo, maltempo che ha causato anche l'esondazione di fiumi e l'isolamento di diversi centri abitati con decine di interventi dei vigili del fuoco.