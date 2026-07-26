TRENTA EURO DI SANZIONE

Castelfranco veneto, porta il figlio sulla canna della bici: multato

Il papà è stato sanzionato mentre era intentoa portare il suo bambino di sei anni al centro estivo

di Gaia Padovan
26 Lug 2026 - 19:40
01:33 
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