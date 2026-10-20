Castelfiorentino, scuola vandalizzata: ora resta chiusa per una settimana

La sindaca Francesca Giannì ha infatti firmato un'ordinanza con cui dispone "l'immediata inibizione all'utilizzo degli edifici" invitando a "provvedere con sollecitudine, entro sette giorni (a partire dal 19 ottobre), all'esecuzione delle operazioni di verifica da parte di tecnici". Secondo la dirigente scolastica, Barbara Degl’Innocenti, per la riapertura sarebbero necessarie la pulizia dei locali da parte di una ditta specializzata nella bonifica delle polveri sottili, la ricarica degli estintori, il ripristino degli arredi e la verifica su un muro perimetrale esterno e su un possibile punto di scasso ad una porta di accesso laterale.