Sei gli indagati, coinvolte due società

Tragedia di Casteldaccia (Palermo): a due anni di distanza, i familiari delle vittime aspettano ancora l'inizio del processo

Cinque gli operai morti durante lo spurgo di una vasca fognaria."Il procuratore capo di Termini Imerese: "Indagini concluse entro le scadenze"

di Massimiliano Di Dio
06 Mag 2026 - 18:06
01:36 
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Due anni dopo la strage sul lavoro di Casteldaccia, nel Palermitano, i familiari delle cinque vittime attendono l'inizio del processo. Cinque operai morirono asfissiati in una vasca di raccolta liquami mentre cercavano di sbloccare l'impianto di sollevamento: non avevano maschere protettive. Sei gli indagati, oltre alle due società coinvolte: nel mirino, la gestione della sicurezza. Il procuratore capo di Termini Imerese parla di indagini concluse nel rispetto delle scadenze di legge. 

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