Tragedia di Casteldaccia (Palermo): a due anni di distanza, i familiari delle vittime aspettano ancora l'inizio del processo
Cinque gli operai morti durante lo spurgo di una vasca fognaria."Il procuratore capo di Termini Imerese: "Indagini concluse entro le scadenze"di Massimiliano Di Dio
Due anni dopo la strage sul lavoro di Casteldaccia, nel Palermitano, i familiari delle cinque vittime attendono l'inizio del processo. Cinque operai morirono asfissiati in una vasca di raccolta liquami mentre cercavano di sbloccare l'impianto di sollevamento: non avevano maschere protettive. Sei gli indagati, oltre alle due società coinvolte: nel mirino, la gestione della sicurezza. Il procuratore capo di Termini Imerese parla di indagini concluse nel rispetto delle scadenze di legge.