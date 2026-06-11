Cassonetti dell'immondizia intelligenti, Taranto fa marcia indietro mentre Bari ci prova

"Questi cassonetti sono stati un fallimento dal primo giorno". A Taranto il giudizio di molti cittadini è netto e il Comune ha deciso di tornare sui propri passi. I cassonetti intelligenti, introdotti quattro anni fa con un investimento di circa due milioni di euro, sono stati progressivamente sostituiti con i modelli tradizionali. Troppo scomodi da utilizzare, secondo l'amministrazione non hanno prodotto i risultati sperati. Scenario diverso a Bari, dove i cassonetti intelligenti stanno invece facendo il loro debutto nel quartiere Madonnella.