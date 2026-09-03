Cassano allo Ionio, 20 persone in manette per caporalato

Per un passaggio come questo, in nove nella stessa auto, stipati anche nel bagagliaio, da Cassano allo Ionio ai campi dove lavoravano in nero, venivano trattenuti 5 euro al giorno dallo stipendio. 20 persone sono state fermate dai carabinieri coordinati dall'antimafia di Catanzaro: 18 pakistani, un indiano e un bangladese, ritenuti a vario titolo parte di due associazioni per delinquere per caporalato, riduzione in schiavitù, estorsione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La prima organizzazione avrebbe tenuto in pugno la manodopera agricola nella Piana di Sibari. Braccianti giovanissimi, per lo più pakistani e subsahariani, ammassati fino a venti per alloggio in case senza luce e riscaldamento. Turni di 10 ore continuative, niente riposo e nessuna tutela. Chi provava a ribellarsi veniva minacciato: via di casa, botte, o la perdita del permesso di soggiorno.