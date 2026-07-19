Caso Roggero, Meloni: "Pena sproporzionata, ho detto io a Nordio di attivarsi sulla grazia"

Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso Roggero: "Condanna sproporzionata, non si sono possono dare 8 anni ai pedofili e condannare Roggero a morire in carcere senza valutare la situazione che ha vissuto in quel momento". Per la premier servirebbero nuovi approfondimenti sui limiti della legittima difesa, su cui si dice piuttosto dubbiosa al momento. Poi chiarisce: "Sono stata io a dire a Nordio di andare avanti con la procedura di grazia". Un potere che spetta al Quirinale "ma il guardasigilli può istruire il procedimento senza intaccare le prerogative del Colle".