"NO" AL DIFFERIMENTO DELLA PENA

Caso Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour resta in carcere

Roggero si trova in carcere a Bollate dallo scorso 17 luglio

di Simone Cerrano
17 Set 2026 - 12:24
01:20 
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