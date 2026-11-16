Caso Revolut, succursale italiana nel mirino della Guardia di finanza

Niente filiali, tutto digitale e gestibile dallo smartphone in modo facile e veloce. In pochi anni, con questa formula, Revolut, nata in Lituania, è diventata la quinta banca italiana con sei milioni di correntisti. Proprio la sua semplicità è però il suo possibile tallone d'Achille: i controlli antiriciclaggio sarebbero insufficienti per il tribunale di Milano, che ha disposto l'amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti della succursale italiana. La decisione alla luce delle indagini della Guardia di finanza da cui sarebbero emersi le mancate segnalazioni previste per legge su "soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall'agevolazione mafiosa". La banca non è comunque indagata.