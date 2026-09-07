ancora dubbi per gli inquirenti

Caso Ranucci, udienza al tribunale del riesame per Valter Lavitola

Si aspettano dichiarazioni spontanee dal faccendiere, mentre prossima settimana potrebbe essere sentito il giornalista

di Alessio Fusco
07 Set 2026 - 12:49
01:18 
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