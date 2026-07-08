attentato al giornalista

Caso Ranucci, oggi l'interrogatorio a Valter Lavitola

Indagato per strage aggravata dal metodo mafioso, ha fatto sapere che si avvarrà della facoltà di non rispondere

08 Lug 2026 - 12:37
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