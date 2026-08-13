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Caso Ranucci, il gip nega i domiciliari a Lavitola

L'imprenditore: "Sono il mandante dell'attentato, ma non escludo che non sapesse". Il conduttore potrebbe essere sentito come persona informata sui fatti

13 Ago 2026 - 19:23
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