Gli sviluppi

Caso Ranucci, 8 ore di interrogatorio fiume per due degli accusati | Ancora tanti i punti oscuri

Dopo settimane di silenzio Pellegrino D'Avino e Antonio Passariello hanno deciso di parlare e raccontare la loro verità ai pm, spiegando anche i loro rapporti con Valter Lavitola

di Alessio Fusco
27 Ago 2026 - 19:35
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Più di 8 ore di Interrogatorio fiume per 2 dei 3 uomini in carcere a Rebibbia a Roma accusati di aver piazzato una bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci il 16 ottobre 2025. Dopo settimane di silenzio, Pellegrino D’Avino e Antonio Passariello hanno deciso di parlare e raccontare la loro verità ai pm, spiegando i loro rapporti con Valter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato. 
 

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