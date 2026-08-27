Caso Ranucci, 8 ore di interrogatorio fiume per due degli accusati | Ancora tanti i punti oscuri
Dopo settimane di silenzio Pellegrino D'Avino e Antonio Passariello hanno deciso di parlare e raccontare la loro verità ai pm, spiegando anche i loro rapporti con Valter Lavitoladi Alessio Fusco
Più di 8 ore di Interrogatorio fiume per 2 dei 3 uomini in carcere a Rebibbia a Roma accusati di aver piazzato una bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci il 16 ottobre 2025. Dopo settimane di silenzio, Pellegrino D’Avino e Antonio Passariello hanno deciso di parlare e raccontare la loro verità ai pm, spiegando i loro rapporti con Valter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato.