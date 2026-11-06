Caso Ramy, i genitori e il fratello hanno chiesto di costituirsi parte civile

Vuole sapere cosa è davvero accaduto la sera del 24 novembre il padre di Ramy, come ha detto al termine dell'udienza preliminare del processo per la morte del 19enne. "Fiducia nella magistratura". Lui, la moglie e l'altro figlio hanno ottenuto di potersi costituire parte civile contro i sette carabinieri imputati, ma solo per quanto concerne i reati contestati di favoreggiamento, depistaggio e falso nel verbale d'arresto dell'amico della vittima.