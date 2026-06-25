Caso Pifferi, la Cassazione conferma la condanna a 24 anni

Nessun appello bis. Si conclude con una conferma della sentenza di secondo grado la vicenda di Alessia Pifferi, la donna di 41 anni, che nel luglio del 2022 abbandonò in casa da sola la figlioletta Diana di appena 18 mesi per sei giorni, per andare in vacanza con il suo compagno. La corte di Cassazione ha infatti rigettato sia il ricorso della procura generale di Milano, sia quello della difesa della donna. Dovrà scontare quindi 24 anni, per omicidio con dolo eventuale, senza le aggravanti dei futili motivi.