Le motivazioni della sentenza Caso Pifferi, giudici: "attenuanti per fragilità e gogna mediatica"

Secondo i giudici della Corte d'assise d'appello di Milano "Alessia era fragile e vittima di una gogna mediatica che divenne lapidazione verbale". Per questo, e altri motivi, la pena dell'ergastolo inizialmente inflitta alla donna è stata ridotta a 24 anni