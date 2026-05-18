Caso Pierina, chiesto l'ergastolo per Louis Dassilva
Secondo il pm l'uomo avrebbe ucciso per paura, nel caso in cui la sua relazione extraconiugale con la nuora della vittima fosse venuta alla luce, di dire addio alla vita che si era costruito in Italia"di Beppe Facchini
"Pierina era una donna energica, amorevole collante della famiglia, non aveva nemici e non meritava di morire urlando terrorizzata". È quanto affermato dal pubblico ministero di Rimini, Daniele Paci, in apertura della requisitoria a carico di Louis Dassilva iniziata lunedì in corte d'Assise. L'uomo è accusato dell'omicidio della 78enne Pierina Paganelli. La donna è stata uccisa nel garage del complesso abitativo dove viveva in via del Ciclamino, a Rimini, la sera del 3 ottobre 2023 con 29 coltellate e, per l'omicidio, il pm ha chiesto per l'uomo la pena dell'ergastolo.
Pm: urla di Pierina "stimolo e forza" per scoprire la verità
Le urla strazianti della vittima, ha sottolineato il pm sono state "lo stimolo e la forza" per scoprire chi le ha fatto tanto male. Il pubblico ministero ha poi, rivolgendosi ai giurati popolari, spiegato come il loro compito sia quello di decidere in nome del popolo italiano "al di là di ogni ragionevole dubbio perché anche questo pm è convinto che siano meglio cento colpevoli fuori che un innocente in carcere".
Gli indizi contro Dassilva
Con un'impronta garantista, Paci ha introdotto quelli che sono gli indizi che, per la Procura, portano a Louis Dassilva. Primo fra tutti c'è il movente. "Nel processo indiziario anche il movente è un indizio, Dassilva ha ucciso Pierina perché non voleva che la moglie scoprisse la sua relazione extraconiugale con la nuora Manuela Bianchi. Dassilva - ha aggiunto Paci - lo ha fatto per non perdere la vita che si era costruito in Italia dopo aver attraversato il deserto del Mali, passato le torture delle carceri libiche e dove era stato costretto a lottare per la sua vita.
Dassilva avrebbe ucciso "per sè stesso"
Per il pm Paci, quindi, Louis Dassilva avrebbe ucciso la 78enne per se stesso e "per la sua famiglia che manteneva in Senegal". Se la moglie Valeria Bartolucci, presente in aula al momento dell'apertura della requisitoria, lo avesse scoperto, lui avrebbe perso tutto.