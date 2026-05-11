Il caso

"Torna da me e sii fedele": il contratto imposto a Nessy Guerra dall'ex marito

La donna sanremese, condannata in Egitto per adulterio, denuncia pressioni nell'atto di matrimonio islamico

di Rossella Ivone
11 Mag 2026 - 19:44
01:31 
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