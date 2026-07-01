il caso

Nessy Guerra portata in commissariato in Egitto: "Temiamo che venga arrestata"

La 26enne italiana è stata trattenuta per sette ore insieme alla figlia e poi rilasciata

di Alessandra Rolla
01 Lug 2026 - 12:35
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