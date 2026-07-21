Caso Mario Roggero, la prima visita della moglie Mariangela e di una delle figlie

Quarta notte in carcere a Bollate per Mario Roggero. Il gioielliere ha ricevuto per la prima volta la visita della moglie Mariangela e di una delle quattro figlie. Un incontro "emozionante", come ha detto la moglie, durato tre ore. Nel borsone che gli hanno consegnato, anche accappatoio e costume per fare la doccia. Questi primi giorni sono trascorsi tra le visite dei politici, il vicepremier Salvini è già venuto due volte a trovarlo, e le letture in biblioteca. A esprimere solidarietà nei suoi confronti anche Elon Musk. Il tycoon americano sul suo social X ha attaccato la magistratura italiana per la condanna inflitta al 72enne.