Caso Livoli, i precedenti penali del sospettato Valdez

Irregolare sul territorio italiano e con diversi precedenti penali. È la storia giudiziaria di Emilio Gabriel Valdez Velazco, sospettato di essere l’assassino della diciannovenne Aurora Livoli. Solo pochi giorni prima dell’omicidio, avvenuto il 28 dicembre a Milano, la procura di Monza aveva depositato una richiesta di rinvio a giudizio per violenza sessuale nei confronti di un’altra diciannovenne, avvenuta, secondo l’accusa, a giugno 2025. Pochi minuti prima di incontrare Aurora, avrebbe tentato di rapinare e assalire un’altra giovane vittima, alla fermata Cimiano della metro, episodio per cui era già in stato di fermo quando è stato indagato per omicidio.