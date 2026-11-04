verso metà novembre

Caso Garlasco, i legali di Alberto Stasi chiederanno la revisione del processo

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio c'è fiducia di poter non essere più associato all'omicidio di Chiara Poggi

di Roberta Fiorentini
04 Nov 2026 - 13:14
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Fuori dal carcere, ma per la legge non ancora innocente. È ancora lunga per Alberto Stasi l'attesa di non vedere più associato il suo nome al peso di una condanna per omicidio. La richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio è un passaggio decisivo, ma il percorso della giustizia è ancora lungo e tortuoso. 
Da oggi in poi, andare al lavoro ogni giorno, da uomo semi-libero, ha per l'ex fidanzato di Chiara Poggi una prospettiva diversa. Quella dell'imminente richiesta di revisione del suo processo da parte dei suoi legali.
 

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