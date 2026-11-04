Caso Garlasco, i legali di Alberto Stasi chiederanno la revisione del processo

Fuori dal carcere, ma per la legge non ancora innocente. È ancora lunga per Alberto Stasi l'attesa di non vedere più associato il suo nome al peso di una condanna per omicidio. La richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio è un passaggio decisivo, ma il percorso della giustizia è ancora lungo e tortuoso.

Da oggi in poi, andare al lavoro ogni giorno, da uomo semi-libero, ha per l'ex fidanzato di Chiara Poggi una prospettiva diversa. Quella dell'imminente richiesta di revisione del suo processo da parte dei suoi legali.

