La risposta: "Sarà dimostrata la mia innocenza"

Caso Garlasco, chiesto il processo per Andrea Sempio

La richiesta di rinvio a giudizio dovrà essere valutata da un gup dopo la fissazione dell'udienza preliminare

di Alessio Campana
03 Nov 2026 - 18:47
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